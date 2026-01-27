Donald Trump pide a Minnesota la entrega de sus presos extranjeros

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El presidente de EEUU, Donald Trump, defendió ayer que las autoridades de Minnesota deberían entregar a los representantes federales a “todos los criminales inmigrantes ilegales” encarcelados en centros penitenciarios estatales “para su deportación inmediata” e instó a la Policía local a “ayudar” a los agentes a la detención de extranjeros en situación irregular “buscados por delitos”, en medio de la criticada operación del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE). “Hago un llamamiento al gobernador de Minnesota, Tim Walz, al alcalde de Minneapolis, Jacob Frey y a todos los gobernadores y alcaldes demócratas de Estados Unidos a que cooperen formalmente con la Administración Trump para hacer cumplir las leyes de nuestra nación, en lugar de resistirse y avivar la división, el caos y la violencia”, declaró a través de redes sociales.

Trump ha decidido pronunciarse de este modo en un momento álgido de la respuesta ante las redadas del ICE, que han dejado en Minnesota escenas como la muerte de dos estadounidenses o la detención de un niño de cinco años, lo que ha desatado la indignación entre la población del estado y ha llevado a las autoridades municipales y estatales a pedir el fin de la “ocupación”.

Además, Trump anunció que enviará al “zar de las fronteras”, Tom Homan, a Minnesota. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, precisó que Homan se encargará de gestionar las investigaciones de fraude en el estado que han provocado “el robo de miles de millones de dólares de los contribuyentes” y también de dirigir las operaciones del ICE en Minnesota.

Obama alerta del “ataque a los valores fundamentales” de EEUU

El expresidente de Estados Unidos Barack Obama afirmó que la muerte de un hombre a manos de agentes de un agente de la Patrulla Fronteriza en Minnesota debe suponer “una llamada de atención” a la población y alertó que “muchos de los valores fundamentales” del país norteamericano “están cada vez más bajo ataque”, en medio de las críticas a los abusos por parte de estos efectivos. Asimismo, pidió apoyar las protestas pacíficas contra la actuación de los agentes federales.