El fuego quemó 354.793 hectáreas en 2025, el peor dato en 30 años

El fuego quemó en España un total de 354.793,50 hectáreas en 2025, lo que convierte el pasado año en el peor en cuanto a incendios forestales de los últimos 30, según la estimación provisional más reciente difundida por el ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco). La cantidad de terreno calcinado entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025 superó, según estos datos, la del área afectada por las llamas en 2022, que fue de 270.289,28 hectáreas, y que hasta este verano se consideraba el peor año en cuanto a superficie quemada. Los datos suministrados al Gobierno por las comunidades autónomas publicados en la web de la citada cartera revelan que a lo largo del pasado año se registraron un total de 2.599 incendios y también 5.590 conatos. En cuanto a los datos facilitados sobre la vegetación leñosa que ardió en 2025, se estimó que se quemaron 103.105,85 hectáreas de superficie arbolada y 185.220,55 hectáreas de superficie formada por matorral y monte abierto. La vegetación herbácea —pastos y dehesas— que resultó afectada por el fuego fue de 66.467,10 hectáreas.

Otro dato estimado alude al número de los considerados ‘grandes incendios’, los que abarcan más de 500 hectáreas, que fueron 63, la cifra más elevada desde 2015, y que apenas varió de la notificada en 2022, cuando se contabilizaron 60.