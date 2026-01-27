PP y Junts tumbarán el decreto “ómnibus” que incluye la revalorización de las pensiones

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El Congreso retoma hoy la actividad con un pleno extraordinario donde el Gobierno volverá a medir sus apoyos parlamentarios, sin que por el momento cuente con los votos suficientes para convalidar su decreto-ley de subida de las pensiones. El PP y Junts ya anunciaron ayer que no lo apoyarán porque el mismo decreto incluye otras medidas con las que no están de acuerdo, como la moratoria de los desahucios. Aunque Junts no dijo expresamente –como sí hizo el PP–que votará en contra, su abstención no es suficiente para que el decreto se apruebe y todo apunta a que no votará a favor, ya que en las últimas horas han registrado su propia proposición de ley para garantizar el poder adquisitivo de las pensiones públicas.

Tanto el PP como Junts rechazan que la revalorización de las pensiones se vote dentro de un decreto junto a otras medidas, ya que consideran que el Ejecutivo “utiliza a los pensionistas” para obtener su apoyo a esas otras medidas con las que no están de acuerdo, como la citada moratoria. Ambas formaciones solicitaron al Gobierno que permita que sus iniciativas se tramiten para así “solucionar el problema”, como dijo el PP.

Esta formación avanzó además que también votará en contra del decreto de ayudas al transporte público que establece una prórroga para 2026 de las bonificaciones vigentes en los títulos estatales, autonómicos y locales, con descuentos de hasta el 100% para jóvenes y niños; y que crea un nuevo abono único nacional. Los populares abogan porque este dinero se destine a infraestructuras, especialmente en este momento, entre ellas al mantenimiento de las vías. Queda así en manos de Junts también la convalidación de este decreto, que a diferencia del de las pensiones no contará tampoco con el apoyo de Podemos, que defiende que el transporte público sea “completamente gratuito”.

Después de que PP y Junts avanzaran sus posiciones sobre los dos decretos, el PSOE aseguró que no se plantea retirarlos ni trocearlos para votar por separado la subida de las pensiones, como quieren ambas formaciones, y Sumar ha emplazado a quien no quiera apoyar las medidas incluidas en los decretos a explicar sus razones a los ciudadanos. Todo ello en un pleno extraordinario —el Congreso está hasta febrero fuera del periodo de sesiones— que será el primero del año y en el que se volverán a evidenciar las diferencias entre Gobierno y oposición.

De la subida de las pensiones a los incentivos al coche eléctrico

El decreto “ómnibus” que el Gobierno quiere sacar mañana adelante incluye, además de la revalorización de las pensiones en un 2,7% en 2026, otras medidas del denominado “escudo social” como son la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2026 de la suspensión de los desahucios para hogares vulnerables y la compensación a los propietarios afectados, la prórroga hasta finales de 2026 de los descuentos extraordinarios del bono social eléctrico, la garantía de suministro de agua y energía a consumidores vulnerables y la prórroga del Salario Mínimo Interprofesional de 2025 hasta que se apruebe el de 2026. También establece que las empresas que reciban ayudas públicas no puedan despedir alegando un aumento de los costes energéticos, la prórroga de los límites del régimen de módulos para pequeños autónomos, la prórroga de los regímenes simplificado y agrario del IVA o los incentivos al coche eléctrico.