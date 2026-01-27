Trabajo ofrece a empresarios rebajas fiscales por el SMI

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El ministerio de Trabajo planteó ayer a los agentes sociales una propuesta de incentivos fiscales para las empresas que se vean más afectadas por la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en un intento de pactar el incremento de 2026 con la patronal CEOE. Según avanzó el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, tras la reunión de la mesa de diálogo social, la propuesta, que deben terminar de concretar junto al ministerio de Hacienda podría ir vía deducción en el impuesto de sociedades e iría vinculada a una serie de condiciones. Por un lado, explicó Pérez Rey, a que las empresas que reciban esos incentivos mantengan el empleo y, por otro, al compromiso de que en los siguientes ejercicios esas compañías suban los salarios por encima del SMI.

La propuesta, dijo, deberá acabarse de perfilar estos días para que patronal y sindicatos puedan valorarla ante una nueva reunión el jueves. Pérez Rey insisitó en que el objetivo del Gobierno es alcanzar un acuerdo con todas las partes y recordó que sobre la mesa está una subida del 3,1 por ciento, hasta los 1.221 euros brutos mensuales en catorce pagas, exenta de tributar en el IRPF.

Nueve de cada diez ciudadanos apoya la jornada de 4 días

■ Casi 9 de cada 10 españoles (87%) se muestran favorables a la implantación de la semana laboral de cuatro días, según el último Estudio de Bienestar y Salud Laboral en España, elaborado por Edenred y Savia. El reciente “rechazo” en el Congreso a la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas ha reactivado el debate sobre cómo avanzar hacia modelos de trabajo más sostenibles. En este contexto, la jornada laboral de cuatro días se consolida como una de las alternativas con mayor respaldo. En concreto, el 58,3% del talento la apoyaría si no supone una reducción de su salario, mientras que un 13,5% estaría de acuerdo siempre que se adapte la carga de trabajo. Además, un 15% aceptaría la jornada de cuatro días incluso con impacto salarial.