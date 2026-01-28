Los hospitalizados tras el accidente de Adamuz bajan a 19 y 4 siguen en la UCI

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El número de heridos hospitalizados tras el accidente ferroviario ocurrido el pasado 18 en Adamuz (Córdoba), tras una nueva alta hospitalaria, se ha reducido de 20 a 19, cuatro de los cuales permanecen ingresados en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). El número de fallecidos se mantiene en 45. Hasta el momento, se han tramitado 107 altas hospitalarias, mientras que los pacientes que continúan ingresados son 18 adultos y un menor. Respecto a los cuatro adultos ingresados en UCI hospitalarias de Córdoba, tres están en el Hospital Universitario Reina Sofía y uno en el Hospital San Juan de Dios, mientras que en planta de hospitalización de los centros andaluces permanecen 15 personas, en concreto 14 adultos y un menor. En cuanto a los adultos, cinco de ellos están en el Hospital Universitario Reina Sofía y dos en el Hospital de la Cruz Roja, ambos en Córdoba, además de tres en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, dos en el Hospital Infanta Elena de Huelva, uno en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla y uno en el Hospital Vithas Málaga, mientras que el único menor hospitalizado, por su parte, está en el Reina Sofía de Córdoba.

La Catedral de Sevilla acogerá hoy a las 20.00 horas la misa solemne en memoria de las víctimas del accidente de Adamuz, así como por el maquinista Fernando Huerta, el joven sevillano que perdió la vida en el siniestro de Gelida.