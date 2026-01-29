Kristin deja al menos cinco heridos, cortes de vías y clases canceladas en media España

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La borrasca Kristin provocó ayer cortes de carreteras y la cancelación de la actividad educativa en gran parte de España, después de que la lluvia, la nieve y el viento se extendieran por toda la Península. Las alertas por Kristin se mantendrán activas, al menos, hasta hoy, siendo ayer la jornada más adversa.

En Andalucía, cinco personas resultaron heridas por la caída de árboles, ladrillos y piezas de hierro, y unas 170.000 estuvieron sin suministro eléctrico debido a las incidencias. La Junta tuvo que suspender la actividad lectiva presencial y en centros de día en 77 municipios, mientras que la Guardia Civil rescató a un hombre que estaba siendo arrastrado por la corriente en Aznalcázar (Sevilla). También destacó el desprendimiento de parte del techado del pabellón deportivo en Alcalá del Río, sumado a la deriva de dos narcolanchas cerca de Almuñécar que fueron arrastradas hasta la orilla y una de ellas volcó parte de su carga.

En Cáceres se registraron vientos de más de 170 kilómetros por hora, por lo que su alcalde, Rafael Mateos, anunció que se han iniciado los trámites para solicitar la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil –más conocida como declaración de “zona catastrófica”–. Los vientos causaron numerosos daños como la caída de árboles, ramas, tejas, cornisas, cascotes y elementos de cubiertas, que no produjeron daños personales. También dejaron más de 60 incidencias en la Comunitat Valenciana, prinicipalmente por caídas de árboles y desprendimientos de fachadas.

Paralelamante, la nieve llegó a afectar a 133 carreteras, la mayoría transitables con precaución, y provocó el embolsamiento de camiones en varías vías, entre ellas la A-6 y la A-1 en Madrid, que tuvo que activar el plan de inclemencias por nevadas. En cuanto al sistema ferroviario, la borrasca agravó los retrasos en las líneas de alta velocidad, acumulando demoras de hasta 3 horas (ver página 4).

Por su parte, la mujer que resultó herida de gravedad en el desprendimiento de Es Castell (Menorca) –por el que falleció su marido– se encuentra estable y recuperándose.

Portugal registra al menos cuatro muertos a causa de la borrasca

Las autoridades portuguesas anunciaron ayer la muerte de cuatro personas por el paso de la borrasca Kristin, que dejó a cientos de personas sin electricidad y obligó al cierre de colegios y la suspensión de varios tramos del servicio ferroviario. Protección Civil detalló que un hombre falleció en Vila Franca de Xira por la caída de un árbol sobre un vehículo, mientras que otras dos personas murieron en Carive –una por el desprendimiento una chapa metálica y la otra atrapada en la estructura de una vivienda–. La cuarta víctima mortal, por parada cardiorrespiratoria, fue hallada en Fonte Oleiro. En todo Portugal se registraron unos 3.300 incidentes relacionados con el temporal.