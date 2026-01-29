Luz verde del Parlament a la prórroga de los presupuestos

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El pleno del Parlament aprobó ayer la convalidación del decreto de necesidades financieras del sector público en prórroga presupuestaria, que recibió el voto favorable de PSC, ERC y Comuns, la abstención de Junts y la CUP, y el voto negativo de PP, Vox y Aliança Catalana. Este decreto también incluye el incremento del 3% respecto al 2025 del Indicador de Renda de Suficiencia de Catalunya (IRSC) situándose en 9.622,18 euros, cifra de ingresos a partir de la cual se fijan las cantidades de prestaciones de sistema de protección social como la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) y/o complementos para pensiones no contributivas. Asimismo, contempla la actualización de las pensiones y el incremento retributivo para el personal funcionario para los años 2025 y 2026, en un 2,5%.

El decreto de prórroga se ha promulgado ante la falta de unos nuevos Presupuestos para 2026, que el Govern no ha empezado a negociar todavía con sus socios de investidura, ERC y Comuns.

La consellera de Economía, Alícia Romero, presentó el decreto como la vía para formalizar operaciones de endeudamiento por parte de la Generalitat con el límite de saldo del 2023, último año en que se aprobaron Presupuestos, también el de entidades del sector público y la posibilidad de prestar avales. “Nos asegura la continuidad, la estabilidad y la protección social, garantizando la continuidad de las finanzas públicas, poder realizar pagos, que no se nos bloqueen algunas políticas públicas y, sobre todo, intentamos disminuir al máximo las consecuencias para los ciudadanos y los proveedores”, argumentó.

Paralelamente, Romero, reclamó a Junts aclarar si apoyarán la nueva financiación o renunciarán a la posibilidad de que los ciudadanos puedan disponer de “4.700 millones o más”. Todo ello después de que los juntistas acusaran a los socialistas de haber incumplido el compromiso adquirido con ERC de negociar “un modelo singular de financiación para Catalunya, un concierto solidario como decían algunos”.