Macron llama al “despertar estratégico” de los europeos por Groenlandia

El presidente francés, Emmanuel Macron, recibió ayer en París a la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y su homólogo groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, para abordar las amenazas estadounidenses sobre la isla ártica. “La situación en Groenlandia constituye una llamada de atención al despertar estratégico para toda Europa”, afirmó desde el Elíseo el mandatario galo, que consideró “crucial” reforzar su “postura defensiva” en el Ártico y expresó su deseo de “acelerar” la implementación de la asociación estratégica firmada en 2023 entre la Unión Europea y Groenlandia.

Mientras, Frederiksen aseguró que Europa cometió “un grave error” al reducir su gasto en defensa y llamó al rearme “ya” y no en un horizonte de 10 años. “Si los europeos no son capaces de defenderse por sí mismos, al final acabarán pagando el mayor precio”, dijo la primera ministra danesa.

Por su parte, Nielsen reconoció que la población groenlandesa está “asustada” y agradeció el apoyo de Francia. Además, insistió en la lealtad hacia los “los valores del mundo” como “la democracia, el respeto del orden y de la integridad territorial”. “La Casa Blanca no tiene ni idea de lo que es Groenlandia”, aseguró el mandatario groenlandés.