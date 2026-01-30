Un hombre recibe 17.300 euros tras dos años en prisión provisional por un delito del que fue absuelto

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Un vecino de Lugo ha obtenido una indemnización de 17.300 euros tras permanecer 652 días en prisión provisional por un delito del que finalmente fue absuelto, tal y como explica El progreso de Lugo .

La cantidad concedida supone aproximadamente 26,5 euros por cada jornada que pasó entre rejas, muy lejos de los 217.033 euros que había solicitado en concepto de daños morales y perjuicios económicos.

El afectado estuvo privado de libertad desde el 9 de mayo de 2012 hasta el 16 de febrero de 2014, casi dos años completos, por la supuesta comisión de un delito del que posteriormente resultó absuelto. Tras recuperar su libertad, inició un proceso judicial que se ha prolongado durante doce años hasta obtener una resolución definitiva de la Audiencia Nacional.

La reclamación inicial del lucense abarcaba tres conceptos diferenciados. En primer lugar, solicitó 109.000 euros por la privación de libertad, calculando 4.000 euros mensuales más 12.000 euros anuales. En segundo término, exigió 18.000 euros por alteración psicológica. Finalmente, reclamó 90.000 euros por el cierre forzoso de su negocio de hostelería, alegando pérdidas de ingresos y daños al establecimiento.