SEGRE

El presidente Illa recibe el alta hospitalaria y continuará su recuperación desde casa

Según los médicos que lo están tratando, el presidente "evoluciona favorablemente"

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa.EUROPA PRESS

Publicado por
Agències

Creado:

Actualizado:

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha recibido el alta y saldrá este viernes del Hospital Vall d'Hebron - donde llevaba hospitalizado desde hace dos semanas- y continuará el tratamiento desde su domicilio.

En un comunicado enviado este viernes, los médicos que lo están tratando aseguran que el presidente "evoluciona favorablemente" y explican que han decidido que siga su recuperación desde casa, con la atención de hospitalización domiciliaria del hospital.

Illa ingresó en la Vall d'Hebron el pasado 17 de febrero por una osteomielitis púbica provocada por una bacteria.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking