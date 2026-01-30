El presidente Illa recibe el alta hospitalaria y continuará su recuperación desde casa
Según los médicos que lo están tratando, el presidente "evoluciona favorablemente"
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha recibido el alta y saldrá este viernes del Hospital Vall d'Hebron - donde llevaba hospitalizado desde hace dos semanas- y continuará el tratamiento desde su domicilio.
En un comunicado enviado este viernes, los médicos que lo están tratando aseguran que el presidente "evoluciona favorablemente" y explican que han decidido que siga su recuperación desde casa, con la atención de hospitalización domiciliaria del hospital.
Illa ingresó en la Vall d'Hebron el pasado 17 de febrero por una osteomielitis púbica provocada por una bacteria.