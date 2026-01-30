El presidente Illa recibe el alta hospitalaria y continuará su recuperación desde casa

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha recibido el alta y saldrá este viernes del Hospital Vall d'Hebron - donde llevaba hospitalizado desde hace dos semanas- y continuará el tratamiento desde su domicilio.

En un comunicado enviado este viernes, los médicos que lo están tratando aseguran que el presidente "evoluciona favorablemente" y explican que han decidido que siga su recuperación desde casa, con la atención de hospitalización domiciliaria del hospital.