Illa sale del hospital y seguirá el tratamiento desde su domicilio

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El president de la Generalitat, Salvador Illa, salió ayer del Hospital Vall d’Hebron para continuar su tratamiento desde su domicilio. El jefe del Executiu, diagnosticado con una osteomielitis púbica, abandonó el hospital “caminando con muletas” y el tiempo de recuperación es de ocho semanas, según informó el equipo médico.

El gerente de la Vall d’Hebron, Albert Salazar, destacó la evolución “muy favorable” del president –que marcará el tiempo real de recuperación– y explicó que seguirá el actual tratamiento antibiótico endovenoso en formato de hospitalización domiciliaria, porque “necesita que le llegue la máxima cantidad posible de antibiótico al lugar de la infección”.

Respecto a la reincorporación a su trabajo al frente del Govern –ahora mismo le sustituye el conseller de Presidencia, Albert Dalmau–, los médicos indicaron que ya puede hacer tareas de despacho, pero que todavía no puede viajar. Además, remarcaron que su “buena forma física” ha contribuido a una evolución “myy favorable”, y que durante los quince días en los que ha permanecido ingresado pudo empezar la rehabilitación de las extremidades inferiores. “Una infección de este tipo no es una banalidad, es una enfermedad considerable”, dijeron.

Quince días de dudas

Illa llegó al Hospital Vall d’Hebron el pasado 17 de enero aquejado de dolor y problemas motores en las piernas, y fue ingresado por una osteomielitis púbica, una inflamación ósea causada por una infección bacteriana del microbio Streptococcus dysgalactiae.

Cuando se comunicó el diagnóstico, el pasado 19 de enero, el equipo médico ya estimó que el president estaría dos semanas ingresado para recibir tratamiento antibiótico endovenoso y rehabilitación fisioterapéutica que le permita recuperar la movilidad mermada. Según indicaron en el momento del diagnóstico los doctores de Vall d’Hebron, la osteomielitis púbica es una patología infecciosa poco frecuente pero con buen pronóstico, pues los pacientes suelen tener una recuperación completa, no solo de la infección, sino también de la disfunción motora.