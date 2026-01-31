Investigado por financiar a Hamás con 600.000€ desde L’Hospitalet

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Un hombre fue detenido el martes por los Mossos d'Esquadra y puesto en libertad ayer acusado de financiar al grupo terrorista palestino Hamás. El varón, de 38 años, nacionalidad china y propietario de una peluquería en L'Hospitalet de Llobregat, envió unos 600.000 euros mediante 31 transferencias de criptoactivos a varias direcciones vinculadas a una entidad que, presuntamente, era utilizada por Hamás para financiarse.

La investigación, que sigue abierta para determinar la relación del acusado con la organización, se inició en junio del año pasado, a raíz de una operación por estafas y blanqueo de capitales. El juez le ha quitado el pasaporte y le ha prohinido salir de España.

Los agentes, además, intervinieron más de 100.000 euros en efectivo, joyas de lujo, en torno a nueve mil puros, elementos informáticos y dos armas, además de bloquear criptoactivos de varias cuentas bancarias vinculadas al detenido. En total, el valor de todos los efectos intervenidos y activos bloqueados supera los 370.000 euros.