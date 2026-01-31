Las organizaciones agrarias aplauden en Lleida la regularización de inmigrantes

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Las organizaciones agrarias aplauden la regularización de inmigrantes anunciada por el Gobierno central, aunque reclaman, entre otros puntos, agilidad y claridad en el proceso, en el que piden participación. De hecho, el propio ministerio de Inclusión Seguridad y Migraciones apunta que los migrantes suelen trabajar en sectores con falta de mano de obra y cita expresamente los casos de la agricultura, la construcción y los servicios.

La responsable de temporeros y convenio del campo, medio ambiente y autónomos de Unió de Pagesos, Carol Aixut, recuerda que “cada año al inicio de la campaña de la fruta y desde hace muchos años, alertábamos de la falta de mano de obra y pedíamos permisos excepcionales para las personas que están en el territorio sin su situación legalizada o cualquier otra vía”. Se trataba de dar salida a las necesidades de los agricultores, pero también de ofrecer oportunidades a las personas que ya están en Lleida. En este sentido, consideró que la regularización anunciada por el Gobierno es “una buena noticia siempre que se haga bien”. En este sentido, recordó que las previsiones apuntan a que el proceso de regularización comience en abril, precisamente cuando comienza la campaña. El presidente de JARC, Joan Carles Massot, también consideró positiva la regularización y recordó que era una demanda histórica de la organización agraria, para que agricultores y ganaderos puedan disponer de manos de obra. al mismo tiempo, defendió que es necesario para que nadie pueda acabar contratando a personas sin documentación en regla. Al mismo tiempo reclamó que el proceso de regularización se lleve adelante con interlocución entre el ministerio y el propio sector agrario. Por su parte, el presidente de Asaja Catalunya, Pere Roqué, afirmó que “aún no conocemos los tempos del proceso y no sabemos cuánto personal regularizado acabará trabajando en el campo”. En este sentido, considera que la regularización debería ir ligada a un contrato de trabajo para que pasen a cotizar y no a engrosar subsidios de 400 euros, dijo.

El ministerio destaca la importancia de la inmigración para mantener el crecimiento económico. Añade que “las personas extranjeras suelen ocupar puestos en sectores que enfrentan escasez de mano de obra como, por ejemplo, la agricultura, la construcción y los servicios, contribuyendo así a la sostenibilidad de estos sectores clave”.

Podemos negociará el traspaso a Catalunya al acabar el proceso

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, avisó ayer de que su partido sólo negociará el traspaso de la competencia de inmigración a Catalunya cuando el Gobierno central acabe de acometer la regularización masiva de migrantes acordada con la formación morada.La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defendió que “hay sectores de la economía que necesitan mano de obra”, de manera que la regularización propicia que “puedan contribuir al sostenimiento y al crecimiento de nuestro país”.La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, insistió en que la regularización se hace por “clientelismo político” y aseguró que muchos de los extranjeros regularizados podrán votar en las elecciones municipales a partir de dos años.Entretanto, el obispo de Huelva aludió un posible “efecto llamada” con este proceso.