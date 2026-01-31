Los retrasos en Rodalies están enquistados en más de media hora

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El servicio de Rodalies operaba ayer viernes otro día más a trompicones, con una docena de tramos en los que los viajeros tenían que hacer transbordo a autobuses y retrasos en algunas líneas que superaban la media hora, a la espera de recuperar la semana que viene la normalidad anterior a esta crisis.

Según la última información facilitada por Renfe, los principales retrasos se estaban dando por la tarde en la R4, entre Sant Vicenç de Calders y Sant Sadurní d’Anoia, donde se podían superar los 30 minutos; y en las líneas del sur, R13, R14, R15, R16 y R17, con demoras de más de 20 minutos. Renfe detalló que estos retrasos son derivados de las limitaciones de velocidad que se están aplicando para llevar a cabo las tareas de inspección de la infraestructura, mientras que se mantenían los refuerzos de autobuses interurbanos para facilitar la movilidad. A lo largo de la mañana, la R2 sur, que circulaba a primera hora con solo dos trenes por hora y sentido, fue recuperando la normalidad.

El gestor ferroviario Adif detalló que el programa de inspecciones de elementos, como los taludes, prevé una vigilancia las 24 horas del día con personal desplazado a cada uno de los puntos que se considera vulnerable.

Un nuevo fallecido eleva a 46 las víctimas en Adamuz

La muerte de una mujer que se encontraba ingresada en la UCI del Hospital Reina Sofía de Córdoba eleva a 46 las víctimas mortales del accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba) el pasado 18 de enero, según informaron fuentes de la Junta de Andalucía. Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prometió ayer a los familiares de las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida que el Estado seguirá trabajando para ofrecerles respuestas y llegará “hasta el final” para esclarecer las causas. Al día siguiente de la misa funeral en Huelva por los fallecidos en el accidente del 18 de enero en Adamuz –al que Sánchez no acudió– afirmó que no van a “mirar para otro lado” y prometió mejoras, “en todo lo que tengamos que mejorar”.Por otra parte, personal de Adif comenzó el jueves los trabajos de reparación de la vía del tren a su paso por Adamuz.