Trump se lanza a por Cuba y amenaza a quien venda petróleo a la isla caribeña

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el jueves una orden ejecutiva que establece que podrá imponer aranceles a los bienes procedentes de países que vendan o proporcionen petróleo a Cuba. En la orden, el mandatario asegura que el Gobierno cubano ha tomado medidas que “perjudican y amenazan” a EEUU, y que se alinea con “grupos terroristas transnacionales y actores adversos al país norteamericano, incluyendo Rusia, China, Irán, Hamás e Hizbulá.

Trump afirmó que “Cuba no podrá sobrevivir”, tras ordenar la imposición de aranceles a los países que vendan petróleo a la isla.

Por otra parte, Trump tildó al enfermero Alex Pretti, muerto a tiros por agentes federales el pasado domingo en Minneapolis, como un “agitador” y un presunto “insurrecto” después de la aparición de un vídeo bajo verificación que muestra a Pretti atacando a patadas un vehículo federal en un incidente ocurrido once días antes de su fallecimiento.

Ayer, el estado de Minnesota vivió una jornada de huelga general –la primera de este calibre en Estados Unidos en décadas– con una manifestación masiva por el centro de Minneapolis, ciudad en la que fueron asesinados ya dos ciudadanos estadounidenses que protestaban contra la actuación federal. Una de las primeras reacciones del Gobierno de Estados Unidos fue la detención ayer del conocido periodista Don Lemon, que el pasado 18 de enero cubría unas protestas en los alrededores y dentro de una iglesia en Saint Paul, Minnesota, en la que un funcionario de Inmigración ejerce de pastor religioso. Otras 3 personas fueron detenidas, entre ellas otra periodista. Lemon está acusado de “delitos federales contra los derechos civiles”.