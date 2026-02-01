Dos víctimas mortales por parricidio en Sabadell y Algeciras

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Un hombre y una mujer fallecieron ayer y el viernes a manos de sus respectivos hijos en Sabadell y en Algeciras, dejando un fin de semana negro en Catalunya y Andalucía.

Los Mossos d’Esquadra detuvieron a un varón de 49 años en la cocapital del Vallès Occidental como el presunto autor de la muerte violenta de su padre. Los hechos ocurrieron sobre las 5.30 de la madrugada en la calle Tibet, en la parte oeste de la ciudad. Según informó ElCaso.cat, la muerte tuvo que ver con una pelea, aunque por ahora no ha trascendido el arma homicida. El caso se mantiene bajo secreto de actuaciones.

Por otro lado, un hombre de 45 años fue detenido ayer acusado de matar a su madre, de 75 años, y de herir gravemente a su padre, de 76 años, que fue trasladado al hospital. El suceso ocurrió sobre las 23 horas del viernes en un domicilio familiar de Algeciras. El varón, que acuchilló a sus padres, se dio a la fuga y fue encontrado dentro de su vehículo en el parking de un Carrefour.