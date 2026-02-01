El PSC aspira a desencallar los presupuestos catalanes

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El conseller de Presidencia, Albert Dalmau, manifestó ayer que espera reanudar las negociaciones con ERC y Comuns por los presupuestos de la Generalitat “cuanto antes mejor”. “Una lección que sacamos de estos días es que el país necesita presupuestos para tener trenes”, dijo Dalmau, que incidió en que “el país no puede quedar bloqueado” y llamó a poner el dinero donde sea necesario para Catalunya. Asimismo, explicó que el restablecimiento de Rodalies se hará a partir de mañana en las líneas que sean seguras (ver página 13).

Mientras, el portavoz adjunto de ERC, Jordi Albert, advirtió de nuevo al Executiu que, hasta que no haya avances en la recaudación del IRPF por parte de la Agència Tributària de Catalunya (ATC), su formación no estará “en disposición” de negociar los presupuestos. Albert confirmó que todavía no se han reunido con el Govern, y remarcó que las conversaciones no dependen de la crisis de Rodalies, sino de “otros parámetros”. “Cuando PSC y PSOE se pongan a ello, podremos establecer otros escenarios”, afirmó el republicano, que añadió que no es “optimista”.

Por su parte, el portavoz de Comuns, David Cid, insistió en que no negociarán las cuentas si no se aplica el régimen sancionador de la ley de vivienda, aprobado hace un año. Cid defendió “un escudo social que suba las pensiones y que garantice que las familias más vulnerables no sufran el drama de perder su vivienda” y acusó a Junts de ser “un brazo armado de las API y de los fondos buitre en Catalunya”.

Recaudar, a partir de 2028

Paralelamente, un informe de la empresa Minsait –filial de Indra– por encargo del Govern señala que, teniendo en cuenta la situación actual de la ATC, cualquier función de “recaudación” de todos los impuestos llegaría a partir de 2028 y siempre “en colaboración” con la Hacienda española, según informó ARA. Por ahora, el Executiu de Salvador Illa está centrado en asumir las funciones de gestión del IRPF.