Miles de personas regresan a las calles en Minneapolis contra las redadas de Trump

Miles de personas se concentraron el viernes en el centro de la ciudad de Minneapolis, en el estado de Minnesota, contra el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y las políticas antiinmigratorias desplegadas por la Administración Trump, tras la muerte hace apenas una semana de Alex Pretti a manos de un agente federal, la segunda muerte a las espaldas de este cuerpo policial.

En una nueva jornada de protesta, que también se extendió a otras ciudades de EEUU, los manifestantes marcharon hasta el centro de gobierno del condado de Hennepin y otros edificios gubernamentales sosteniendo pancartas y cantando proclamas que pedían la salida del ICE del estado de Minnesota. En ciudades como Nueva York, Los Angeles, Atlanta, Milwaukee, Phoenix o Denver se produjeron grandes movilizaciones incluidas dentro del movimiento que se opone a las políticas lideradas por el Ejecutivo de Trump. El mismo viernes el periodista Don Lemon, que el 18 de enero cubría las protestas, fue detenido en Los Ángeles, donde iba a cubrir la entrega de los Grammy.

Trump anunció ayer que había ordenado a la secretaria de Seguridad Interior “no intervenir bajo ninguna circunstancia en las mal gobernadas ciudades del Partido Demócrata en cuanto a protestas o disturbios a menos que y hasta que nos pidan ayuda”, aunque custodiarán con “grandes medios” los edificios federales. El gobierno de Trump lanzó en diciembre la operación antiinmigración Metro Surge en Minnesota bajo la justificación de un aumento de la criminalidad. Las actuaciones de los agentes, como la muerte de Renee Good y Alex Pretti o la detención de un niño de 5 años, han desatado la indignación. Precisamente ayer un juez ordenó excarcelar al niño, Liam, y a su padre.

Concierto sorpresa de Springsteen

Bruce Springsteen apareció el viernes por sorpresa en Minneápolis en un concierto contra las políticas migratorias de la Casa Blanca. Interpretó por primera vez su canción Streets of Minneapolis, compuesta como respuesta a las muertes de Renée Good y Alex Pretti y como homenaje a la resistencia a las redadas.a