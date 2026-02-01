Movilizaciones a favor de Gaza y Venezuela

Un momento de la protesta llevada a cabo ayer en Lleida a favor de Gaza y de Venezuela. - PAU PASCUAL PRAT

El Comitè per Palestina de Lleida, junto con otros movimientos sociales, organizaron ayer a la tarde una movilización, con la participación de entre 20 y 30 personas, en la plaza de la Catedral como “muestra de oposición a las agresiones imperialistas contra Palestina, Venezuela, Irán o cualquier pueblo soberano”.

Paralelamente y horas antes, una manifestación recorrió el paseo de Gràcia de Barcelona para exigir la ruptura de relaciones con Israel y un embargo de armas “integral” con la participación de unas 1.200 personas, según la Guardia Urbana, unos 5.000, según los organizadores.

Unas protestas que estaba previsto que se llevaran a cabo en una cuarentena de ciudades del Estado, solo dos días después del ‘Concierto-manifiesto x Palestina’, que reunió a miles de personas en el Palau Sant Jordi.