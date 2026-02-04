El Senado reprueba a Puente por cuarta vez y exige su dimisión tras últimos accidentes

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante su comparecencia ante la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible, en el Congreso de los Diputados, el 3 de febrero.Alberto Ortega / Europa Press

El Senado ha aprobado este miércoles la reprobación del ministro de Transportes, Óscar Puente, por cuarta vez en dieciséis meses y ha exigido su dimisión por el "caos" ferroviario y los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gélida (Barcelona). La moción ha salido adelante con 151 votos a favor, del PP, Vox y ERC, la abstención de Junts, Coalición Canaria y BNG y 103 votos en contra del PSOE, EH Bildu, PNV, Más Madrid y Compromís.

Puente ya fue reprobado el pasado mes de septiembre por el "caos" de los trenes, así como en mayo por su gestión al frente del ministerio, lo que se suma a una primera reprobación en septiembre de 2024. La senadora del PP Carmen Belén López ha incidido en la necesidad de un plan de renovación del sistema ferroviario con el objetivo de que "nunca más se produzca algo que era evitable", además de censurar la "negligente" gestión de Puente.

El PP ha destacado que las tres reprobaciones de Puente se deben al "grave deterioro de la calidad de los servicios públicos" dependientes del ministerio que dirige, así como por su "menosprecio reiterado" a los mandatos de las Cortes Generales, "especialmente a las diferentes leyes que buscan mejorar el transporte".

El PP ha insistido por ello en "la inmediata dimisión" de Puente, "sin perjuicio de las responsabilidades políticas que pudieran corresponder al presidente del gobierno. Asimismo, ha exigido al Gobierno aprobar de manera inmediata la primera fase del plan de choque extraordinario provincializado en el que se identifiquen todas las limitaciones temporales de velocidad existentes debido a incidencias en las infraestructuras. También han pedido detallar las actuaciones necesarias para solventarlas y paliar, a corto y medio plazo, las innumerables incidencias en los servicios de media y larga distancia, así como de Rodalies (Cercanías) en Cataluña.

El senador de ERC Joan Queralt ha argumentado su voto a favor de la reprobación a Puente señalando que el servicio de Rodalies es "peor que el tren de la bruja", mientras que el senador de Junts ha insistido en el malestar por el estado ferroviario, pero ha explicado que se han abstenido porque la falta de inversión también se producía cuando gobernaba el PP.

El senador socialista Marcos Albadalejo ha indicado que Puente ha dado explicaciones tanto en el Senado como en el Congreso y ha recalcado que "es eso lo que se exige" a un responsable público en estos momentos en los que todavía no se ha concluido la causa del último accidente ferroviario en Adamuz.