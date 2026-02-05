Elisa Mouliaá retira la acusación contra Errejón por agresión sexual por “salud”

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La actriz Elisa Mouliaá ha retirado su acusación contra el exportavoz de Sumar, Íñigo Errejón, por motivos personales y de salud, aunque no se retracta de la agresión sexual que denunció, según anunció la propia intérprete en un comunicado en redes. Mouliaá renuncia de forma “total, libre, consciente e irrevocable” a la acusación en un escrito presentado en los juzgados de Madrid en el que sostiene que los hechos que denunció se han “considerado veraces en lo fundamental” y destaca que ella ha sido la única “de las demás personas afectadas” que comenzó un procedimiento penal contra Errejón, lo que la ha desgastado. La acusación popular que ejerce la Asociación de Defensa Integral de Víctimas Especializada anunció que mantendrá la acusación contra Errejón pese a la renuncia de Mouliaá al mantenerse “el relato de los graves hechos”.