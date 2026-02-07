Buscando hasta el último voto

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Los líderes de los grandes partidos acudieron ayer al cierre de campaña de las elecciones de Aragón y Vox, con sus perspectivas de fuerte crecimiento en las urnas, se convirtió en el gran protagonista. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, dijo que el enfado no gobierna, sino las mayorías, y reclamó el voto que depositarán mañana los aragoneses en las urnas para su partido, para obtener un resultado contundente: “Hay que poner el cabreo a trabajar”. Advirtió que “no hay nada decidido, ni para bien ni para mal”, y por eso pidió que “no se disperse el voto”. Las encuestas auguran un escenario que puede repetir la “amarga victoria” de los populares en Extremadura, sin mayoría absoluta y con un Vox reforzado que le puede poner las cosas difíciles para gobernar. Su esperanza está en Aragón Existe, cuyo líder, Tomás Guitarte dijo ayer que pactarán “con quien haga falta para restar influencia de Vox”, pero habrá que ver cómo quedan los resultados mañana y si es posible a alianza con el popular Jorge Azcón o no.

El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sáncez, acudió a Zaragoza a apoyar a su candidata y dijo que “los votos del PP van a la ultraderecha y solo Pilar Alegría los va a frenar”. Pidió a quienes dudan qué votar o si abstenerse que tengan en cuenta que “Azcón, Alvise, Abascal y Feijóo son lo mismo”. “Ni se separan de la ultraderecha; lo que hacen, desgraciadamente, es legitimarla”, concluyó. Alegría tiene el duro reto de ganar a las encuestas, que le auguran un fuerte retroceso electoral.

Desde Vox, Santiago Abascal hizo un llamamiento a la movilización para no caer en el “triunfalismo”, a la vez que volvió a acusar al PP de promover una “guerra sucia” contra su formación.

Podemos se centró en pedir el voto para “frenar al racismo, machismo y fascismo” y “a la extrema derecha”.