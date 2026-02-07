La exconcejala de Móstoles denunciará al alcalde y al PP

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La exconcejala de Móstoles que acusó de acoso sexual al alcalde del municipio, el popular Manuel Bautista, presentará la próxima semana una denuncia ante los juzgados contra Bautista y otra contra la Comunidad de Madrid ante el Tribunal Supremo por la supuesta filtración de correos personales. En las acusaciones que publicó El País, la exedil explicó que había sufrido comentarios de carácter sexual y acoso laboral, y que el PP intentó “tapar” el caso y la instó a no presentar denuncia para protegerse.

Asimismo, la afectada sostiene que se produjo “una invasión” de su correo oficial, por lo que busca averiguar si fue la Comunidad de Madrid o el entorno del PP quien filtró algunos de los mensajes, en los que se llegó a revelar la identidad de la exconcejala.

Por su parte, Bautista aseguró que no hubo ningún tipo de acoso sexual o laboral a su exconcejala y avanzó que emprenderá acciones legales contra ella por acusarle de “acosador” cuando no hay “ni siquiera una denuncia en sede judicial”. “A día de hoy este alcalde está sufriendo una campaña absoluta de ninguneo a su persona sin haber nada”, dijo.

Mientras, el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, afirmó que la exedil actuó “de mala fe” y por una “vendetta” personal, aparentemente “grabando conversaciones sin autorización”, y también amenazó con emprender acciones legales. Serrano mantuvo que “no existió” acoso a esta concejala, sino que se ha intentando “construir un caso” para darle “presunción de veracidad” a unas horas de las elecciones en Aragón.

Paralelamente, el secretario general del PSOE madrileño, Óscar López, anunció que no descarta acudir a los tribunales ante la filtración de datos personales de la exconcejala. “Es un delito doblemente grave, porque estamos hablando de una persona que denuncia y que por tanto debería estar amparada por ese anonimato que impida que luego encima sufra un doble acoso”, manifestó López ante los medios.