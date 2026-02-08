Andalucía, llueve sobre mojado

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Nuevos desalojos, campos totalmente anegados, carreteras cortadas, trenes cancelados y el peligro extremo de desbordamiento de varios ríos, eran algunos de los efectos que la borrasca Marta estaba dejando ayer en Andalucía, en situación de máxima alerta ante el posible empeoramiento de los efectos generados por el tren de borrascas de las últimas semanas que han dejado ya en la región unas pérdidas millonarias. La acumulación de agua y el riesgo por el desbordamiento de algunos caudales obligó a llevar a cabo nuevos desalojos en poblaciones como Tocina (Sevilla), donde fueron evacuadas unas 40 personas ingresadas en una residencia de mayores. En Ubrique, en la Sierra de Cádiz, el ayuntamiento desalojó varias calles y pidió a los vecinos de otras zonas que subieran a plantas elevadas, ya que el agua que bajaba de la montaña se juntaba con el acuífero y esto dejaba una situación muy complicada. Evacuaciones también hubo en otras localidades como Vejer de la Frontera (Cádiz), Sorihuela del Guadalimar (Jaén) y Zagra y Aguas Blancas (Granada). Estas se suman a las 11.000 personas obligadas a abandonar sus hogares en los últimos días por el riego causado por las borrascas. El cauce del río Guadalquivir a su paso por la ciudad de Sevilla acupó las zonas inundables que tiene en su recorrido por la capital, sin que al cierre de esta edición el agua hubiera llegado a aparcamientos ni calles.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, que ayer visitó zonas afectadas por la crecida del Guadalquivir en Córdoba, señaló que solo en la red de carreteras autonómicas los daños superarán los 500 millones de euros. Por eso anunció que solicitará la ayuda del Fondo de Contingencia del Estado y del Fondo de Solidaridad de la UE, porque habrá “pérdidas millonarias” en el sistema productivo y en las infraestructuras de la comunidad. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presidió la reunión de la Unidad de Valoración de Riesgos, que sigue la evolución de las borrascas. La Dirección General de Tráfico informaba de que 168 carreteras permanecían cortadas por las intensas lluvias, el 80% en Andalucía, y tres de ellas en la red principal: la A-44 en Jaén (Campillo de Arenas), la A-32 en Villacarrillo sentido Albacete y la A-48 en Cádiz (Vejer de la Frontera).

Además de Andalucía, el territorio más afectado, había otras diez comunidades en alerta por lluvias, viento, nevadas y temporal marítimo. En València, una persona resultó herida leve por el desprendimiento de una parte de la fachada lateral de un restaurante y otra sufrió heridas al caerle encima una farola. En Ávila, el conductor de una máquina quitanieves, un hombre de 54 años vecino de Ramacastañas, falleció tras salirse de la vía y caer unos 20 metros por una ladera a la altura del punto kilométrico 56 de la N-502, en el Puerto el Pico, en Villarejo del Valle.

En Extremadura se mantenían ayer las evacuaciones vigentes en distintas poblaciones debido al temporal y tenía en preaviso por posibles desalojos a los vecinos de Balboa, Valuengo y La Bazana.

El daño en el sector agrícola andaluz superará los 3.000 millones

La organización agraria COAG Andalucía alertó ayer de los daños “muy graves y crecientes” que los sucesivos temporales de lluvia y viento están provocando en la agricultura y la ganadería andaluzas y estima que las pérdidas evaluadas por la Junta del 20% en la producción agraria supone un impacto superior a los 3.000 millones de euros. Uno de los sectores más perjudicados será el del olivar, ya que solo en Jaén calculan que pueden haberse perdido unas 50.000 toneladas de aceite debido a la aceituna que no se ha podido recoger. Unas pérdidas que supondrían en torno a unos 200 millones de euros solo en producción. Además, la organización alerta del incremento de mortandad de animales por las inundaciones y de enfermedades a raíz del temporal.