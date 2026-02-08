Bronca política por el caso de acoso sexual en Móstoles

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, acusó ayer a “la izquierda política y mediática” de tratar de “tapar toda la ponzoña y la basura” del Gobierno, con la denuncia de la exedil del ayuntamiento de Móstoles contra el alcalde, Manuel Baustista, por presunto acoso sexual y laboral. “No hay absolutamente nada que intenten que sea capaz de tapar sus puteros, sus corruptelas, sus líos de Begoña Gómez, del hermano, los negocios de Zapatero, las entregas a Bildu, a Esquerra Republicana, la entrega de la igualdad y la libertad de españoles”, relató Serrano en unas jornadas de Nuevas Generaciones del PP de Madrid. Por su parte, el portavoz del Gobierno de Madrid, Miguel Ángel García Martín, insistió en que su partido hizo “la investigación que era oportuna” y que no se detectó “ningún tipo de situación que justificara” la acusación de la exedil. “Yo creo que esto ha surgido, creo no, estoy convencido de que esto ha surgido precisamente en el contexto de una declaración de Francisco Salazar donde estaba, lógicamente, para explicar todos los casos de presuntos abusos sexuales que se habían producido en el Palacio de la Moncloa, donde vive y donde trabaja el presidente del Gobierno”, afirmó.

Por su parte, la secretaria de Igualdad del PSOE y delegada del Gobierno en València, Pilar Bernabé, advirtió de que las mujeres afrontan “una amenaza organizada” contra sus derechos impulsada por las “derechas” y por corrientes ideológicas que, dijo, están “inspiradas en el otro lado del océano” y ya calan en instituciones españolas. “Hemos asistido en las últimas horas a uno de los casos más graves de machismo institucional tras el caso de Nevenka Fernández. Esto lo hemos visto en Móstoles, donde se repite otra vez el peor ejemplo que se puede dar en política, que es mirar hacia otro lado”, aseveró.

En esta línea, el coordinador general de IU, Antonio Maíllo, aseguró que al PP “le importa un pimiento la realidad de las mujeres, lo único que le importa es el poder”.