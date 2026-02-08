Cortes de luz en toda Ucrania por otro ataque masivo ruso

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Un nuevo ataque en el que las fuerzas de Rusia usaron unos 400 drones y unos 40 misiles, principalmente contra la infraestructura energética ucraniana, provocó que buena parte de Ucrania viviera ayer cortes eléctricos, cuando no habían pasado ni dos días de la segunda ronda de reuniones trilaterales mediadas por Estados Unidos para alcanzar un acuerdo de paz. Prácticamente, todo el país se vio afectado por el ataque ruso, en el que según las autoridades locales murió una persona en la región occidental de Rivne, que al norte es fronteriza con Bielorrusia y donde otras dos personas resultaron heridas. Los bombardeos contra las infraestructuras energéticas ucranianas se dieron en una jornada en la que en algunas ciudades del país invadido se esperaban temperaturas de hasta 6 grados bajo cero.

Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, anunció que su homólogo estadounidense, Donald Trump, ha dado a su país y a Rusia de plazo hasta el mes de junio para terminar con la guerra y así centrarse en el que será el principal objetivo de su administración: las elecciones legislativas de noviembre. Zelenski indicó a este respecto que su Gobierno lleva proponiendo desde hace meses un “plan de secuencia claro” sobre las negociaciones, pero no descarta que Trump les inste a firmar de una tacada acuerdos clave.