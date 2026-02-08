Delcy garantiza la estabilidad de Venezuela

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, reafirmó ayer su compromiso con la unidad nacional y la estabilidad tras la reunión mantenida con el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, a quien recibió el viernes en el palacio presidencial de Caracas, el Palacio de Miraflores. En el encuentro estuvo también presente el presidente de la Asamblea Nacional venezolana y hermano de la dirigente, Jorge Rodríguez. La presidencia venezolana indicó que Rodríguez recibió a Zapatero “como parte de la Diplomacia Bolivariana de Paz que afianza la hermandad, el diálogo, la solidaridad y el Programa para la Convivencia Democrática y la Paz que está en pleno desarrollo en el país”. Zapatero, afirmó que ve el mejor ambiente en Venezuela “de los últimos diez años” y aseguró que tiene “una gran confianza” en Delcy Rodríguez.