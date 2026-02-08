El futuro de Aragón, en las urnas

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El futuro de Aragón se define hoy en las urnas, unas elecciones anticipadas por Jorge Azcón después de que los populares no consiguieran sacar adelante los presupuestos de este año. Todo apunta a que se puede repetir la situación vivida en Extremadura. Azcón se perfila como claro ganador, pero puede que estancado en escaños, lo que en la práctica le pone en la misma casilla de salida que estaba antes de estos comicios: dependiendo de los de Santiago Abascal. La diferencia es que la ultraderecha, si no fallan todas las encuestas, podrá poner sobre la mesa un fuerte crecimiento en apoyos, algunos sondeos apuntan que podría doblar en representación. Los populares solo podrían sortearlos si Aragón Existe consigue un gran resultado que les permita juntos llegar a los 34 diputados de la mayoría absoluta, algo que a priori parece difícil. La socialista Pilar Alegría aparece, en estos momentos y salvo que el recuento de papeletas de esta noche desmienta los sondeos, como una de las damnificadas electorales. Se estima que con ella el PSOE aragonés marcará un nuevo suelo en los que pueden ser sus peores resultados de la historia en la comunidad. Una parte de esta caída no se atribuye a la política aragonesa, sino a un castigo a Pedro Sánchez, su gran valedor que la hizo ministra y portavoz del Gobierno central. Incluso se había especulado con la posibilidad de que Alegría fuera el repuesto de Sánchez en el PSOE en un futuro.

En la campaña de estas elecciones ha habido varios temas recurrentes, empezando por la financiación autonómica. Alegría ha defendido con uñas y dientes la propuesta de Moncloa pactada por ERC y que premitiría a Aragón contar con 630 millones de euros más al año, basada en el concepto de población ajustada. Esta cifra representa un incremento del 9,6% en los recursos. El dato, sin embargo, es insuficiente para la derecha, que considera que el territorio sale perjudicado frente a Catalunya. En especial arremete contra la ordinalidad: las comunidades deben recibir del sistema en la misma proporción que lo que aportan.

Los problemas de vivienda se han convertido también en uno de los asuntos claves, con una Pilar Alegría que apunta que esos 630 millones de la nueva financiación son claves en su programa para poder poner en el mercado más vivienda y contratar a más médicos. Azcón, mientras, echa en cara a los socialistas la mínima construcción de vivienda asequible durante sus ocho últimos años de Gobierno.

Uno de cada tres municipios aragoneses tiene menos de 500 habitantes, un dato que da idea de los problemas de despoblación a los que se enfrenta, con un sector agrario que, al igual que en Lleida, está en pie de guerra contra los acuerdos entre la Unión Europea y Mercosur, que considera que puede poner en riesgo a buena parte de la actividad. Hoy la vecina Huesca es la principal productora de porcino del Estado, con Lleida en segundo puesto, y está sufriendo los estragos que ha causado en los mercados la aparición de la PPA en Collserola. También es una potencia en vacuno, quizás la actividad que teme más por su futuro con los pactos con Mercosur.

En la jornada de reflexión de ayer, Jorge Azcón visitó la Basílica del Pilar para pedir “ayuda” a la virgen, mientras que la candidata del PSOE, Pilar Alegría, optó por pasar el día con la familia y retomar la lectura. El candidato de Vox, Alejandro Nolasco, se dedicó a pasear y descansar en Villastar, mientras que el cabeza de lista de CHA, Jorge Pueyo, optó por el fútbol. El candidato de Teruel Existe, Tomás Guitarte, madrugó para desplazarse a la Laguna de Gallacanta, para pasear y observar las grullas. También pasó el día con familia y amigos la candidata de Podemos, María Goikoetxea, en Villanueva de Gállego, y la de IU-Movimienmto Sumar, Marta Abengochea, en Torres de Berrellén, mientras que Alberto Izquierdo, cabeza de lista por el Partido Aragonés, prefirió esquiar en Valdelinares. Todos están en manos de los 1.036.325 aragoneses llamados hoy a elegir a los 67 diputados autonómicos.

Lleida, “presente” hoy en los comicios aragoneses

Las elecciones aragonesas de hoy tienen cierta impronta leridana. Raúl Burillo, quien fue durante cuatro años, entre 1997 y marzo de 2001, delegado de la Agencia Tributaria en Lleida, es la cabeza de lista de Aragón Existe. Burillo no es el único candidato con vínculos con Lleida, también se encuentra Ricard Mitjana, un exmilitar nacido en Balaguer y coordinador autonómico de Podemos. Concurre en el segundo puesto de la lista de Zaragoza, por detrás de María Goicoechea. Otra política con vínculos leridanos, Tomasa Hernández, secretaria del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 del Canyeret en el cambio de siglo y hoy jueza en Mallorca en situación de servicios especiales y consejera de Educación en el Gobierno de Jorge Azcón, enfrenta otro reto político: mantener el quinto escaño del PP en Teruel. Asimismo, tres partidos han optado por situar a candidatos de la Llitera al frente de sus listas en Huesca. Son Fernando Sabés, secretario provincial del PSOE en el Alto Aragón y alcalde de San Esteban de Litera, que lidera la socialista; de María Ángeles Roca, alcaldesa de Albelda y que abre la propuesta del PAR, y de Juan Carlos Isábal, de Binéfar y número 1 de Coalición Aragonesa.