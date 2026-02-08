Los payeses abandonan Barcelona reclamando cumplir los acuerdos

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Los payeses concentrados desde el viernes frente a la sede de la conselleria de Agricultura en la Gran Via de Barcelona, convocados por Revolta Pagesa para reivindicar las masivas protesta de hace dos años y denunciar que no se han cumplido todos los compromisos, terminaron ayer la manifestación tras pasar allí la noche. Los tractores y coches empezaron a abandonar la zona al mediodía tras organizar varias actividades familiares.