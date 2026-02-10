Imputan a dos directores de la Guardia Civil por Pegasus

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Los exdirectores generales de la Guardia Civil Félix Vicente Azón y María Gámez, además de la exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Paz Esteban y de directivos de Pegasus y Candiru, han sido imputados por el presunto espionaje con estos programas a miembros del movimiento independentista. Están acusados de delitos de descubrimiento y revelación de secretos informáticos, acceso no consentido a datos personales y comisión de estos delitos como un grupo criminal.

Los cinco querellantes son Joan Arús, Joan Matamala, Jordi Baylina, Pau Escrich y Xavier Vives, empresarios que desarrollan protocolos de cógido abierto para gobernanza descentralizada, votación digital anónima e identidad digital soberana, como se hizo en el referéndum del 1-O. Su espionaje, a través de sus móviles y ordenadores, fue descubierto por el grupo Citizen Lab, en la investigación Catalan Gate.

Recurso ante el TC

Por otra parte, el activista Òscar Campos, la CUP y otras asociaciones como Òmnium han presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la decisión de la Audiencia de Girona de inadmitir de la querella contra la agente de Policía Nacional que mantuvo una relación con Campos para infiltrarse en el movimiento independentista gerundense.