México y Rusia apoyan a Cuba frente a la asfixia económica de los EEUU

México enviará más de 814 toneladas de comida a Cuba como símbolo de “solidaridad y ayuda humanitaria”, en medio de las gestiones del país para retomar los envíos de petróleo pese a las sanciones anunciadas por el presidente estadounidense, Donald Trump, a quien lo haga. Tanto este país como Rusia han manifestado su apoyo a Cuba frente a la asfixia económica de los EEUU, que ha dejado a la isla sin combustible en los aeropuertos.

“No están bien las sanciones que afectan al pueblo. Se puede estar de acuerdo o no con el régimen cubano, pero no se puede afectar al pueblo cubano”, declaró la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Las estaciones de servicio de Cuba están cerradas. Las únicas abiertas cobran en dólares y se mantiene un límite de 20 litros por persona o vehículo. También se han recortado servicios públicos e impuesto a los funcionarios una semana laboral de cuatro días. Los hoteles de baja ocupación se han cerrado y sus huéspedes, entre 4.200 y 4.700, están siendo reubicados gratis en otros establecimientos, muchos de categoría superior.

La Administración Federal de la Aviación confirmó ayer que los aeropuertos internacionales de Cuba han agotado sus reservas de combustible para aviones A1, el más utilizado por la aviación comercial. Las aerolíneas afectadas son principalmente estadounidenses, españolas, panameñas y mexicanas.

Air Europa decidió que sus aviones pararán en la República Dominicana para repostar en vuelos desde y hacia La Habana, ante los problemas de abastecimiento en la isla. Iberia optó por flexibilizar las tarifas para clientes con billetes hacia ese destino. La intervención estadounidense sobre Venezuela ha supuesto un duro golpe para Cuba, dependiente de los 40.000 barriles de petróleo que llegaban cada día desde el puerto de Maracaibo. La isla apenas produce energía para cubrir un tercio de sus necesidades.

Por su parte, Rusia confirmó que mantiene conversaciones con el gobierno cubano para contrarrestar las “técnicas asfixiantes” de EEEUU. Asimismo, Nicaragua, uno de los pocos países a los que los cubanos podían emigrar sin visado, comenzará a exigirlo.