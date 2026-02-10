Vox pide entrar en el Gobierno de Aragón y exige combatir políticas verdes e inmigración

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Vox quiere formar parte de un gobierno de coalición con el PP en Aragón, con conserjerías con competencias reales y peso presupuestario que les permitan “cambios” en las políticas que les interesan, entre las que figuran el combate a las políticas verdes, a la inmigración ilegal y bajadas de impuestos, entre otras. El portavoz de la formación de ultraderecha, José Antonio Fúster, dijo que su partido no descarta pedir una vicepresidencia y varias consejerías, pero con “estructura y presupuestos para poder hacer políticas” y no solo “para figurar”. “Queremos gobierno, por supuesto que queremos gobernar”, indicó, después de que Vox pasase de 7 a 14 diputados tras los comicios del domingo.

Por su parte, el presidente aragonés en funciones, Jorge Azcón, sugirió que ofrecerá a Vox entrar en su futuro Gobierno. Necesita su apoyo para la investidura y para gobernar tras pasar de 28 a 26 escaños. “La gran pregunta ahora es si Vox está dispuesto a asumir responsabilidades, porque en política hay que saber cuándo toca arremangarse, tomar decisiones y ponerse el mono de currar”, dijo el dirigente popular.

El PP ha normalizado los acuerdos con Vox y su intención es que los de Abascal entren en sus gobiernos para asumir consejerías fuertes y tratar de que se desgasten. Azcón medita ofrecerles las consejerías de Sanidad y de Asuntos Sociales, de modo que tengan que lidiar con las listas de espera y la atención a los menores migrantes.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reivindicó ayer la victoria de Azcón e instó a Vox a “no convertirse en un muro. Porque yo no soy Sánchez. No se puede frustrar a la gente, eso no. Aquí se convence, no se impone. Se respeta al más votado. Muros, no”, exigió a la extrema derecha. Feijóo pidió “responsabilidad” para entenderse con el PP en torno a los “puntos de acuerdo coherentes entre sus votantes y los del PP”, un mensaje que repitió Azcón.

Asimismo, Feijóo elevó todavía más el tono de sus ataques al PSOE y su líder, Pedro Sánchez. “No más Pedro Sánchez. La gente ya no le soporta. Ni a él ni a su Gobierno. ¿Cuántos tortazos más necesita para entenderlo? ¿Cuántas debacles ya para que se vaya? El PSOE compite por no quedar tercero. Quién les ha visto y quién les ve”, dijo el líder del PP, y vaticinó más derrotas para los socialistas en los comicios de Castilla y León del 15 de marzo y en los de Andalucía, que deben celebrarse antes de julio.