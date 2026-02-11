Detenido un agresor sexual de 89 menores en 10 países

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La Fiscalía de Grenoble, ciudad del sureste de Francia, informó ayer de la detención de un hombre de 79 años acusado de haber violado o abusado sexualmente de 89 menores a lo largo de seis décadas, entre 1967 y 2022. El agresor sexual ha sido identificado como Jacques Leveugle y fue arrestado hace un año en Vizille, una localidad cercana a Grenoble, mientras se encontraba en casa de su hermano.

Según la Fiscalía, las agresiones se cometieron en una decena de países. Durante la investigación, el detenido también admitió haber asfixiado a su madre y a su tía. De las 89 víctimas, 40 han sido identificadas, y las autoridades han hecho un llamamiento a posibles testigos para determinar si existen más menores afectados. Los hechos salieron a la luz gracias a una memoria USB descubierta en 2023 por el sobrino del sospechoso. Este la entregó inmediatamente a la gendarmería al ver su contenido: documentos en los que el acusado relataba sus agresiones a los menores.

En estos documentos incautados aparecen los nombres de algunas víctimas. Los abusos se habrían cometido en Alemania, Suiza, Portugal, Marruecos, Níger, Argelia, Filipinas, India, Colombia y Nueva Caledonia, países en los que trabajó como profesor o educador en campos para menores con dificultades o que habían cometido delitos.