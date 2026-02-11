Registran la siderúrgica Sidenor por vender acero para armas a Israel

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La Policía Nacional y Vigilancia Aduanera acudieron ayer a la sede de la siderúrgica Sidenor de Basauri para efectuar un registro y recabar información relativa a la investigación que dirige la Audiencia Nacional por la venta de acero a la empresa Israel Military Industries (IMI), fabricante de armas pesadas y ligeras. Fuentes de la investigación explicaron que los agentes actuaron por orden del juez que investiga a altos cargos de la firma por presuntos delitos de contrabando y supuesta participación por complicidad en un delito de lesa humanidad o de genocidio por vender, sin autorización, partidas de acero a la compañía israelí.

El presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, aseguró en noviembre ante el juez instructor de la causa de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge, que cumplió con la legislación vigente y que la venta de acero tuvo lugar cuando no existía ninguna limitación en las relaciones comerciales. El juez considera que los investigados, Jainaga y dos directivos, actuaron con pleno conocimiento de que el material iba a ser utilizado para fabricar armamento que luego iba a ser empleado en la Franja de Gaza contra la población palestina. Tras conocerse la investigación, Sidenor aseguró que hizo pública “su decisión de suspender todas las relaciones comerciales con Israel” el 1 de julio, después de que el Gobierno anunciara la ruptura de los contratos para la compra de armamento en abril. Además, subrayó que los envíos denunciados representan “menos del 0,2% de la ventas totales anuales de la empresa”.

Esta investigación nació de una querella que presentó la asociación Comunitat Palestina de Catalunya-Terra Santa, en la que se acusa a Sidenor de haber realizado envíos periódicos de acero a Israel Military Industries. Los querellantes señalaban que el último envío tuvo lugar el 10 de junio de 2025, cuando Sidenor, a través del carguero MV Vela, entregó 393 toneladas de acero a IMI Systems vía el puerto de Haifa. La acusación cifra los envíos en 1.207 toneladas de acero desde agosto de 2024. Sidenor precisó ayer que ha colaborado con las autoridades que se personaron en las instalaciones de la empresa, a fin de trasladarles “cualquier información que precisen”.