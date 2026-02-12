Nueve heridos hospitalizados por el temporal de viento en Cataluña con un crítico

En la escuela J.J. Ràfols, de Torrelavit (Alt Penedès), dos árboles han caído en el patio de atrás y otro delante del centro.Departamento de Educación

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Nueve personas han sido trasladadas a hospitales por toda Cataluña a causa del temporal de viento que ha azotado el territorio, con un balance de un herido crítico, uno muy grave y tres graves, según ha confirmado el Departamento de Salud. La consellera de Interior, Núria Parlon, ha defendido que las restricciones aplicadas estaban "justificadas" y han contribuido a evitar más incidentes graves.

El herido crítico es un hombre de 46 años ingresado en el Hospital Vall d'Hebron después de que le cayera parte del techo de una nave industrial. En el mismo centro hay un hombre de 68 años en estado grave con fractura de pelvis y fémur, además de traumatismo torácico, después de que una farola le cayera encima. En el Hospital de Bellvitge, un joven de 22 años se encuentra en estado muy grave por el impacto de un árbol, mientras que otro chico de 23 años está grave por el mismo motivo. En Girona, el Hospital Trueta ha ingresado a un herido grave de 56 años con una pierna afectada por el hundimiento de una pared.

Con respecto a los heridos de menos consideración, dos personas de 54 y 51 años se encuentran en estado menos grave en el Hospital de Olot después de que un árbol les cayera mientras trabajaban. Además, dos voluntarios de Protección Civil de 23 y 35 años fueron trasladados al Hospital de Sant Boi con heridas leves por la caída de un árbol y ya han recibido el alta médica.

Más de ochenta personas han requerido asistencia sanitaria

En total, 86 personas han necesitado asistencia sanitaria por los efectos del temporal de viento, según los datos facilitados por Protección Civil. Entre los incidentes destacados hay un herido en Vilassar de Mar por el hundimiento de un muro y una mujer herida en l'Hospitalet de Llobregat cuando parte de un edificio cayó sobre su vehículo mientras esperaba en el interior.

Juan Cuesta, jefe de taller de Talleres Auto Record, próximo al edificio afectado, ha relatado a la ACN que hacia las 7.40 horas "ha caído el edificio del lado" y los escombros impactaron contra un coche con una mujer dentro que esperaba para entrar en el taller. Cuesta ha explicado que el polvo generado y los escombros les impedían verla, pero una dotación de Bomberos que pasaba por la zona se detuvo inmediatamente y la atendió, resultante herida leve.

El Sistema de Emergencias Médicas ha gestionado 454 alertas correspondientes a 441 incidentes diferentes, aunque la mayoría de estas llamadas, concretamente 359, eran consultas informativas sobre el temporal.

Interior defiende las medidas preventivas y anuncia flexibilización

La consellera Núria Parlon ha argumentado que las restricciones de movilidad y actividad decretadas en todo el territorio catalán se basaban en principios de anticipación y precaución, con criterios técnicos del Meteocat. Parlon ha remarcado el carácter imprevisible del viento y la dificultad por delimitar el alcance, y ha asegurado que la suspensión de la actividad educativa, deportiva y sanitaria, junto con la recomendación de teletrabajo, han "reducido riesgos vinculados a la movilidad". El Govern prevé flexibilizar las restricciones durante la tarde, en previsión de una desescalada del episodio meteorológico.