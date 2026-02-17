El CIS eleva a 9,7 puntos la ventaja del PSOE sobre el PP

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El PSOE ganaría las elecciones con un 32,6% de los votos, casi diez puntos por encima del PP en estimación de voto (22,9%) al subir 0,9 puntos, mientras que Vox, con un 18,9% de los sufragios, iguala su mejor resultado alcanzado en julio de 2025 en el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

El estudio del CIS publicado ayer se realizó del 2 al 6 de febrero, justo antes de las elecciones autonómicas en Aragón.

Sumar le sigue en cuarta posición, con un 7% de estimación de voto (dos décimas menos que en enero) y Podemos se sitúa detrás con un 3,9% al subir cuatro décimas en este último muestreo.

Por su parte, ERC pierde una décima y se queda con el 2,5% de los votos, mientras Junts gana dos décimas hasta el 1,2%; EH Bildu pierde cinco y se queda en el 1%, por delante del BNG y el PNV, ambos con el 0,8%, y CC y UPN, con el 0,1%.

El barómetro de febrero confirma que el líder socialista, Pedro Sánchez, sigue siendo el preferido como presidente del Gobierno ya que uno de cada cuatro españoles (25,3%) lo manifiesta así, en tanto que el dirigente de Vox, Santiago Abascal, lo es para el 10,2% y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, es favorito para el 9,9%.

La vivienda sigue siendo el principal problema para los españoles, citado por un 42,8% de los encuestados, dos décimas más que en el anterior barómetro.

La inmigración sube a la segunda posición desde la cuarta en la lista de preocupaciones de los ciudadanos, citada por el 20,3%, por delante de la crisis económica (18,1%), el Gobierno y los partidos políticos (17,8%) y los problemas relacionados con la calidad del empleo (15,9%).

Además, una mayoría (55,4%) cree que la situación económica del país es “mala o muy mala”.

Sánchez anuncia 23.000 millones para 15.000 nuevos pisos al año

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer que el nuevo fondo soberano ‘España Crece’, el instrumento inversor que sustituirá a los fondos europeos en septiembre, movilizará hasta 23.000 millones de euros en fondos públicos y privados en el segmento del alquiler asequible, para la construcción de 15.000 viviendas al año. “El fondo extenderá una alfombra roja al inversor privado, pero no para especular, sino para construir un hogar para la mayoría de ciudadanos que tienen hoy una dificultad, cuando no una imposibilidad, para acceder a una vivienda”, dijo.