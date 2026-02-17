ERC retira su proposición de recaudación del IRPF del Congreso

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El líder de ERC, Oriol Junqueras, anunció ayer que ERC retirará la proposición de ley en el Congreso para que Catalunya pueda recaudar el IRPF, y apostó por un paquete de enmiendas pactadas con el PSOE en la tramitación del nuevo modelo de financiación. “Nos parece que sería más factible porque, como estamos convencidos que todo el mundo acabará entendiendo las bondades del modelo de financiación, es más fácil aprobar las enmiendas relacionadas con el IRPF dentro del paquete del modelo de financiación”, afirmó. Sin embargo, Junqueras mantuvo que la recaudación sigue siendo una condición para negociar los presupuestos de la Generalitat e instó a los socialistas a “moverse”. El exvicepresident del Govern describió el estado de las conversaciones como “complejo, difícil y complicado”.

En relación al frente de izquierdas propuesto por el líder republicano en Madrid, Gabriel Rufián, Junqueras apostó por que ERC se presente con sus siglas en las próximas elecciones generales. Además, anunció que no irá al acto de mañana protagonizado por Rufián y el portavoz de Más Madrid, Emilio Delgado, porque no le han invitado. Tampoco fue invitada la portavoz federal de Izquierda Unida, Eva García. En cambio, sí que asistirán al acto representantes de Movimiento Sumar, Más Madrid y Comuns.

Por su parte, Rufián no acudirá al acto de presentación del nuevo proyecto de Sumar, que se celebrará este sábado 21 de febrero, al considerar que son las izquierdas “sobiranistas, independentistas y autonomistas” las que deben tener el protagonismo, pese a estar invitado por la portavoz de los Comuns en el Congreso, Aina Vidal. “Si quiere venir a casa, que venga”, dijo Vidal, que defendió que ambas formaciones están unidas por la necesidad de “unir fuerzas”.