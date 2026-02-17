Muere una enfermera asesinada por su expareja en Benicàssim

Un agente de la Guardia Civil en la entrada del centro de salud donde ocurrieron los hechos. - EFE

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Una mujer de 64 años fue asesinada ayer en un centro de su salud de Benicàssim (Castellóm) presuntamente a manos de su expareja, un hombre de 70 años ya detenido por agentes de la Guardia Civil.

El suceso se produjo sobre las 12.30 horas en un centro en el que trabajaba la víctima como enfermera. La mujer, tras recibir varias cuchilladas por parte de su expareja con un arma blanca de grandes dimensiones, fue atendida en el lugar por los servicios sanitarios y fue trasladada al Hospital General Universitario de Castellón, donde finalmente falleció.

Según El Periódico, el presunto agresor llevaba rato en el centro sanitario intentando entrar en la consulta, a la que finalmente accedió sin cita, mientras que Mediterráneo informó de que uno de los pacientes del centro intentó frenar al agresor, que entró con mucha virulencia en el ambulatorio y finalmente logró zafarse de él. Después del ataque, otros tres pacientes alarmados por lo sucedido se abalanzaron sobre el varón, lo que permitió contenterlo en el lugar de los hechos y evitar que escapara hasta la llegada de la Policía Local, apenas un minuto después.

La Guardia Civil apuntó que ni la víctima ni el presunto autor figuraban en el sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género (VioGén). De confirmarse este caso como un asesinato machista, serían 7 mujeres las víctimas mortales de la violencia de género en lo que va de año.

Por su parte, el Colegio Oficial de Enfermeros y Enfermeras de Castellón (COECS) manifestó su “absoluta desolación, dolor y repulsa” ante la muerte de una compañera y prevé personarse como acusación particular en la causa judicial que se abra contra el autor.

Además, tanto la Junta de Gobierno del COECS como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denunciaron la “vulnerabilidad” a la que están expuestos y exigieron más seguridad en los centros de salud y protocolos específicos en las administraciones.

Por otro lado, la mujer de 31 años agredida el domingo en Ibiza por su expareja –que hoy pasa a disposición judicial– continúa en la UCI, estable dentro de la gravedad.