Regresan a sus hogares varios desalojados por el temporal en Andalucía

Un primer grupo de vecinos de Grazalema (Cádiz) pudo volver ayer a sus casas después de ser desalojados hace doce días por el temporal de lluvias, un regreso vivido con “alegría” y “emoción”. La Junta andaluza explicó que, por el momento, solo han podido volver a sus hogares los habitantes de 1.342 viviendas de las 1.619 que están registradas en el pueblo.

La tregua del temporal en Andalucía ha permitido el regreso de más desalojados en todo el territorio, como el de 264 vecinos de Jerez –tras la crecida del río Guadalete– o el de 32 personas del Barrio Alto del municipio malagueño de Benaoján –salvo dos inquilinos–. Sin embargo, las clases quedaron suspendidas en nueve centros educativos de las provincias de Cádiz, Granada, Jaén y Sevilla.

Mientras, la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) avisó ayer de que una decena de tramos de ríos están en riesgo de desbordamiento por el elevado caudal acumulado del río Duero, como consecuencia de las lluvias y deshielo tras el leve aumento de las temperaturas, y entró en nivel rojo en Zamora. La crecida del río, además, obligó a desalojar a más de un centenar de personas en Valladolid. En Galicia, la Xunta mantiene activo el plan de inundaciones en fase de preemergencia con varios ríos en nivel rojo.

Paralelamente, Protección Civil puso en prealerta el Pla Especial d’Emergències per Inundacions a Catalunya (Inuncat) por el incremento del caudal del río Ebro y las pequeñas inundaciones registradas en puntos bajos de municipios tarraconenses de Móra d’Ebre, Aldover y Xerta. El caudal del Ebro superaba ayer por la tarde los 1.350 metros cúbicos por segundo en Tortosa y los 1.500 en Ascó, con niveles amarillo y naranja respectivamente.