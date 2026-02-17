“Sé lo que Catalunya necesita y lo que hay que hacer”, asegura Illa en su regreso

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El president del Govern, Salvador Illa, regresó ayer a su actividad en el Palau de la Generalitat “más determinado que nunca”. “Sé lo que Catalunya necesita. Sé lo que los catalanes y catalanas reclaman. Sé lo que hay que hacer”, afirmó Illa –de pie y sin muletas– en sus primeras palabras desde su ingreso hospitalario por una osteomielitis púbica.

El jefe del Executiu admitió que ha pasado “días duros” pero instó a “cuidarse” y a defender el modelo de salud pública y de la “política de los valores humanos” en lugar de la “lógica de mercado”. “Sin salud no hay libertad, ni igualdad ni tampoco prosperidad”, apuntó Illa, que agradeció al equipo médico del Hospital Vall d’Hebron y sostuvo que “si he podido reincorporarme a la vida diaria no es fruto de la suerte ni por casualidad, es gracias a nuestro sistema público y a todas las personas que lo conforman”.

Illa explicó que, pese a estar centrado en su recuperación, ha sido “plenamente consciente de lo que ha vivido Catalunya” y reconoció que los últimos días han sido “difíciles para el país”, pero alabó el “buen trabajo hecho” por el conseller de Presidencia, Albert Dalmau. El president manifestó que “hay que tener plena confianza en que Cataluna está preparada para resolver cualquier situación”, aunque lamentó los “episodios metereológicos que han supuesto la pérdida de vidas humanas” y aseguró que, en relación a la crisis de Rodalies, el Govern ha fijado “un rumbo de exigencia y de ambición” que se ejecutará “de manera exhaustiva, metódica y rigurosa”. “No es tiempo ni de fatalismos, ni de conformismos ni de irresponsabilidades”, dijo el president, que remarcó que el Govern “trabajará para garantizar la calidad y excelencia” que merece la ciudadanía.

Illa también aprovechó para defender que la deshumanización no puede tener cabida “ni en el debate político, ni en las relaciones humanas, ni en las relaciones entre territorios” y pidió que los problemas sociales se “aprovechen” para “enfrentarnos”. “Soy consciente del malestar que sienten muchas familias y jóvenes cuando afrontan dificultades para acceder a la vivienda o la angustia que provocan las emergencias climáticas”, reconoció.

Sobre los presupuestos, Illa sostuvo en un acto con las diócesis catalanas que el Govern está estudiando evitar la compra especulativa de vivienda –condición de los Comuns– y afirmó que esto “no pone en riesgo” la propiedad privada.

Junts pide su comparecencia urgente en el Parlament

El secretario general de Junts, Jordi Turull, informó ayer de que la formación ha registrado la solicitud de comparecencia urgente en el Parlament del president de la Generalitat, Salvador Illa, “por la situación de colapso que vive el país a tantos niveles y por el malestar que durante semanas se han generado a los ciudadanos”. “El caos de Rodalies no aparece porque sí. Ni el malestar de médicos y profesores. Ni la preocupación del sector porcino. Ni la falta de vivienda”, remarcó en redes el líder de Junts, Carles Puigdemont, que acusó a Illa de “hacer ver que empieza de cero”.Mientras, el secretario general del PP de Catalunya, Santi Rodríguez, ironizó con que espera que el alta “haya sido fruto de que está plenamente recuperado de la enfermedad que lo tenido alejado de sus tareas, y no sea fruto de incentivos económicos”, tras la polémica por la gestión de las bajas médicas.