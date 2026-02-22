Cuatro mujeres y dos niños asesinados en una semana negra

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Una mujer de 28 años, madre de cuatro hijos de corta edad y que no constaba en el sistema Viogen, es la víctima del crimen de este viernes en Sarriguren, en el Valle de Egüés (Navarra), presuntamente asesinada por su pareja, en un episodio en el que fue también herida de gravedad la madre del supuesto agresor. Esta es la cuarta mujer que pierde la vida a manos de su pareja o expareja en una semana negra para la violencia de género, en la que también han sido asesinados dos menores. En el apenas mes y medio que llevamos de año 10 mujeres han perdido la vida debido a esta lacra social, el peor dato registrado desde el inicio de 2020. En seis de los casos constaban denuncias previas, cinco habían sido interpuestas por las víctimas y una por otras personas. Ellas habían denunciado a sus agresores, sin embargo, los mecanismos del Estado para protegerlas, fracasaron. La propia ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha reconocido esta semana que a veces las evaluaciones de riesgo no se hacen con la suficiente profundidad y ha apostado por una mayor contundencia.