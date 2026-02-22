Junqueras rechaza negociar los presupuestos de Illa tras el no de Sánchez a ceder el IRPF

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El líder de ERC, Oriol Junqueras, cerró ayer la puerta a negociar los presupuestos de la Generalitat para 2026 al no tener “garantías” del Gobierno central para que Catalunya gestione la totalidad del IRPF, un de las condiciones imprescindibles de los republicanos para sentarse a dialogar. Después de que el viernes se reuniera en Moncloa con el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, el líder de los republicanos constató que “no se dan las condiciones” para abrir la negociación “porque el PSOE sigue sin cumplir y sin dar garantías de cumplimiento” en materia fiscal. Durante su intervención en el Consell Nacional de ERC, máximo órgano del partido entre congresos, Junqueras agradeció al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que expresara su “compromiso total” con la recaudación del IRPF, no obstante, afirmó que “las declaraciones deben ir acompañadas de gestos y decisiones” y aseveró que estos “todavía no han llegado”, pese a reconocer que han estado “bastante cerca” de conseguir la gestión del IRPF. De hecho, los consejeros nacionales tenían previsto votar ayer mismo el aval a abrir negociaciones por los presupuestos. En esta línea, interpeló directamente al PSC para que “convenza al Gobierno español para que cumpla sus compromisos”. “Entonces sí se darán las condiciones para negociar presupuestos”, apuntó.

ERC anunció a principios de semana que había retirado la proposición de ley en el Congreso para que Catalunya pueda recaudar el IRPF con la intención de superar las diferencias y con idea de transformar su contenido en enmiendas pactadas con el PSOE en la tramitación en la Cámara baja del nuevo modelo de financiación, no obstante, esta vía topa con la oposición del ministerio de Hacienda.

La negativa de ERC a iniciar la negociación presupuestaria puede llevar al Govern a reorganizar sus planes, ya que tenía previsto convocar el lunes a los agentes sociales en el Palau de la Generalitat para que diesen su aval a las cuentas para 2026, con la opción encima de la mesa de aprobarlos el jueves en un Consell Executiu extraordinario.

Pese al ‘no’ a los Presupuestos, Junqueras sí que se abrió a dar apoyo a los suplementos de crédito, mostrando de manera explícita su “voluntad de negociarlos” para que “aporten a la sociedad los recursos que son necesarios”. Asimismo, también afirmó que su rechazo a negociar las cuentas no es óbice para que los republicanos lleguen a otros acuerdos con el Gobierno central, entre ellos el consorcio de inversiones en Catalunya que reclaman y del que Junqueras dijo que es “muy importante” y que debería servir para “acelerar la ejecución del dinero que hay en los presupuestos”.

Dalmau reitera el compromiso con el traspaso: “Acabará pasando”

El conseller de la Presidencia, Enric Dalmau, reiteró ayer el “compromiso” del president, Salvador Illa, con la recaudación del IRPF. “Acabará pasando y trabajaremos para que así sea”, afirmó en una entrevista en Catalunya Ràdio. El conseller de la Presidencia evitó valorar el ‘no’ de ERC a negociar los presupuestos del Govern y se mostró convencido de que encontrarán “la vía para cumplir los acuerdos”. En paralelo, recordó que Catalunya necesita los presupuestos y que ERC es “imprescindible” para hacerlo posible.“El país necesita unas cuentas para 2026 y es una responsabilidad compartida del Gobierno y también de la oposición”, aseveró. En esta línea se pronunció también la consellera de Territorio, Sílvia Paneque, que lamentó el bloqueo actual y avisó de que Catalunya “necesita” unos nuevos presupuestos para atender a los servicios públicos, la educación, la sanidad o las infraestructuras. “Trabajaremos lo que haga falta y sudaremos la camiseta” para sacarlos adelante.