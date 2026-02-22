La invasión rusa de Ucrania cumple su cuarto año sin expectativas de paz

Lleida se vuelca con Ucrania. La Associació Cultural Ucraïnesa Girasol llevó a cabo ayer el concierto benéfico Lleida amb Ucraïna en el teatro del Escorxador por los 4 años de guerra en el país. Asimismo, hoy está prevista una marcha contra la invasión en la plaza Ricard Vinyes a las 15.30 horas. - AMADO FORROLLA

La invasión de Ucrania por parte del Ejército ruso cumplirá cuatro años este lunes, sin expectativas de un alto el fuego inminente y con un frente prácticamente estancado. El conflicto, además, ha elevado la tensión entre la Unión Europea y el Kremlin, plasmada con las incursiones de drones en varios países del este.

Durante los últimos meses, Rusia ha logrado avanzar en el Donbás –la gran reclamación territorial del Kremlin– pero sigue estando lejos de hacerse con el control de toda la región de Donetsk, donde las fuerzas ucranianas aún controlan más de la quinta parte del territorio. Con la toma del bastión de Pokrovsk y su ciudad satélite de Mirnograd, los rusos lograron su mayor éxito desde la conquista del puerto de Mariúpol en mayo de 2022, aunque se desconoce si ha liquidado todos los focos de resistencia enemiga en la zona.

Tras su vuelta a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump afirmó que sería capaz de acabar con la guerra de Ucrania en unas dos semanas. Sin embargo, el mandatario ha acabado reconociendo que el conflicto es mucho más difícil de solucionar y ha culpado tanto al presidente ruso, Vladímir Putin, como a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, de no querer poner fin a los ataques. Delegaciones de Kyiv y Moscú han participado en las últimas semanas en negociaciones en Emiratos Árabes Unidos y Ginebra con la mediación de EEUU, pero los avances están siendo mínimos.