Sumar se refunda para relanzar la izquierda con guiños a Podemos

Los cuatro partidos de Sumar en el Gobierno ratificaron ayer su determinación de volver a ir juntos en las próximas elecciones generales con un nuevo proyecto político “más sólido” que el de 2023, sin un liderazgo claro por el momento y con la mano tendida a otras fuerzas como Podemos. Sumar, IU, Más Madrid y los Comuns celebraron en el Círculo de Bellas Artes de la capital el acto Un paso al frente, con la ausencia destacada de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, que quería dejar el protagonismo a los partidos en la presentación de la refundación de Sumar. Representantes de las cuatro formaciones transmitieron el mismo mensaje: volverán a ir juntos para tratar de frenar a PP y Vox, y lo harán con un nuevo proyecto político “más sólido”, ya que en 2023 tuvieron que armar “deprisa y corriendo” la coalición y ahora llevan tiempo cocinando la nueva alianza “a fuego lento”. Eso sí, dejaron claro que este acto es solo un “punto de partida”, ya que abren la puerta al resto de partidos políticos de izquierdas, entre ellos Podemos, a los que no mencionaron expresamente, aunque los morados rechazan por el momento volver a ir en coalición con Sumar. Esta refundación llega en la misma semana en la que el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha defendido la creación de un frente amplio de izquierdas para ganar “provincia a provincia” escaños a Vox. “Esa aritmética es muy necesaria, pero también hoy os quiero decir que no se ganan unas elecciones solo desde la sociología electoral, se ganan con un proyecto político ganador que es lo que hemos venido hoy también a construir”respondió el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, a su petición.

Los morados descartan por el momento todas las alianzas

Las formaciones a la izquierda del PSOE comienzan a plantear alianzas para hacer frente a la ultraderecha y ante este panorama las miradas están puestas en Podemos, que llegó a ser tercera fuerza política en España. Sin embargo, de momento no parece que quieran tender la mano. La exministra y eurodiputada de Podemos Irene Montero aseguró ayer que las alianzas en la izquierda “van a caer por su propio peso” porque “la gente quiere izquierda” en las instituciones para “parar a la derecha”.