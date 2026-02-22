Trump eleva al 15% el arancel global impuesto tras el fallo del Supremo

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer que elevará del 10% al 15% el arancel global impuesto a las importaciones de todos los países. El mandatario –que señaló que entrarán en vigor “casi de inmediato”– había firmado el viernes la orden para imponer este nuevo arancel, en respuesta a la resolución de la Corte Suprema que declaraba ilegales gran parte de sus gravámenes. La ley utilizada por Trump solo permite incrementar aranceles hasta un 15% y por periodos de 150 días. Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, celebró el fallo del Supremo como un ejemplo de “contrapeso” democrático.

Mientras, el New York Times reveló que en marzo del año pasado un joven de 23 años murió tiroteado por un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Texas, según documentos internos del propio ICE, por no obeceder una orden de salir de su vehículo. Por otro lado, el Ejército estadounidense atacó el viernes otra supuesta narcolancha en el Pacífico y causó al menos tres muertos, dejando ya más de 110 asesinados desde agosto.