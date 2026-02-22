Turull carga contra el Govern: “Su proyecto no es Catalunya, es el PSOE”

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El secretario general de Junts, Jordi Turull, criticó ayer la gestión del Govern por parte del president de la Generalitat, Salvador Illa, del que afirmó que “su proyecto no es Catalunya, sino que es el PSOE” y añadió que es imposible gobernar sin plantarse ante Madrid. Así lo afirmó durante una intervención en el Consell Nacional de la formación celebrado en Vilanova i la Geltrú, donde aseguró que Illa ha hecho “autocrítica cero” desde su regreso tras la baja médica y remarcó que Catalunya vive un momento grave. “Su liderazgo aún continúa de baja” aseveró Turull. El secretario general de Junts también cargó contra el consorcio de inversiones que reclama ERC, asegurando que el Estado debe pagar “directamente” todo lo que debe a Catalunya sin crear “más organismos ni empresas mixtas”. Turull insistió en que estos organismos “intermedios” y las empresas mixtas –en referencia a Rodalies– solo “confunden y esparcen responsabilidades”. “Y aquí nadie asume ningún liderazgo”, lamentó. En esta línea, reclamó a Illa “sentido de estado”, y que exija al presidente español, Pedro Sánchez, una transferencia directa de todo lo que no se haya ejecutado con Catalunya.