Denuncian más casos de acoso por parte de altos mandos policiales

Jorge Piedrafita, el abogado de la agente de la Policía Nacional que denunció por agresión sexual al exdirector adjunto operativo (DAO) del cuerpo José Ángel González, afirmó ayer que han aparecido nuevas posibles víctimas dentro del organismo. Según explicó en una entrevista en televisión, al menos otras tres mujeres se han puesto en contacto con él en los últimos días para relatar situaciones “terribles, de acoso laboral” e incluso agresiones sexuales presuntamente cometidas por altos mandos policiales. Por su parte, la mujer que denunció a González por presunta agresión sexual reclamó al juez que acuerde la “plena reserva” de los audios, listado de llamadas y pantallazos de mensajes aportados. Quiere que solo puedan ser consultados en el juzgado y bajo vigilancia para proteger su identidad tras la filtración de sus “datos personales”.