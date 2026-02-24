El Parlamento Europeo paraliza el pacto comercial con EEUU

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Parlamento Europeo decidió ayer aplazar sin fecha la tramitación del acuerdo comercial entre la UE y EEUU, que fijó un techo máximo del 15% de aranceles americanos sobre las compras europeas –a cambio de que los europeos renunciaran a tomar represalias–, por lo que la ratificación del acuerdo queda en el aire hasta que la Administración Trump aclare el impacto para los 27 de la última tanda de aranceles globales anunciados el pasado fin de semana.

Por su parte, el presidente de EEUU, Donald Trump, amenazó con subir los aranceles a los países que decidan “jugar” con el fallo del Tribunal Supremo que invalidó los gravámenes declarados por el mandatario bajo poderes de emergencia, en un duro revés a su política económica. “Cualquier país que quiera ‘jugar’ con esta ridícula decisión del Tribunal Supremo, especialmente aquellos que han ‘estafado’ a EEUU durante años, incluso décadas, se enfrentará a un arancel mucho más alto, y a algo peor, que lo que aceptaron hace muy poco”, manifestó.