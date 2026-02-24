Illa aprobará los presupuestos pese a no tener atado el apoyo de ERC

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El president de la Generalitat, Salvador Illa, anunció ayer que el Govern prevé aprobar el viernes el proyecto de presupuestos de la Generalitat para este 2026 en un Consell Executiu extraordinario para iniciar el trámite parlamentario para su aprobación, pese a no tener aún los apoyos necesarios para sacarlos adelante debido a la negativa de ERC de sentarse a negociar al no ver garantías en el traspaso de la gestión del IRPF. Illa hizo el anuncio durante la firma de un acuerdo para las cuentas con sindicatos y patronales, que incluye unas ochenta medidas y contempla 900 millones de euros en políticas de vivienda y 20 millones para el plan de choque de mejora del bus interurbano. “Este acuerdo es el camino a seguir”, afirmó Illa, asegurando que mantiene la “mano extendida” y reclamando “responsabilidad a todo el mundo”, en alusión velada a los republicanos. En respuesta, la secretaria general y portavoz de ERC, Elisenda Alamany, recomendó al Govern no presentar el proyecto de ley de presupuestos “sin tener los votos atados”. “Nuestra posición es muy clara”, aseveró, antes de acusar al PSC de no haber “hecho los deberes” con el PSOE para la recaudación del IRPF. Ante esto, la portavoz del PSC, Lluïsa Moret, defendió que hay margen para negociar con ERC hasta el último momento.

Por su parte, tanto sindicatos como patronales hicieron un llamamiento a la “responsabilidad” de los partidos políticos para aprobar las cuentas, remarcando que Catalunya “no se puede permitir el lujo” de continuar con suplementos de crédito.”Vamos tarde, tenemos por delante situaciones suficientemente complejas”, advirtieron.

Junts cuestiona que Esquerra y Govern estén distanciados

El secretario general de Junts, Jordi Turull, cuestionó ayer el distanciamiento de ERC y Govern por los presupuestos y acusó a los republicanos de aceptar todas las “zanahorias” que le da el Executiu. “Ya ha dejado de lado lo que era el concierto económico solidario. Después se basó en el IRPF y ahora parece que también lo dejarán de lado”, afirmó. Por su parte, el portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, emplazó a ERC y PSC a llegar a un entendimiento.