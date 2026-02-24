Kyiv: “Putin ha iniciado la III Guerra Mundial”

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, considera que el presidente ruso, Vladímir Putin, ha empezado la III Guerra Mundial y que la única respuesta ante esto es una presión militar y económica para obligarle a retirarse de Ucrania. “Creo que Putin ya la ha comenzado. La pregunta es cuánto territorio podrá conquistar y cómo detenerlo... Rusia quiere imponer al mundo un estilo de vida diferente y cambiar la vida que la gente ha elegido”, dijo Zelenski en una entrevista con la BBC divulgada ayer cuando se cumplen cuatro años del inicio de la invasión rusa de Ucrania.

Por su parte, el presidente de Rusia afirmó durante un discurso con motivo del Día del Defensor de la Patria, que las tropas rusas están “luchando por su futuro, su independencia, la verdad y la justicia” y destacó el “coraje” y la “fortaleza” de la población rusa.